Вечерняя Москва

17 537 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кас
    Соболезную...Царствие ему небесное АминьСимоньян прокомме...
  • ольга решетникова
    Мне в этой истории больше всего понравилось то, что какие-то пассажиры следят за порядком, а службы, оснащенные видео...Поездка в метро з...
  • Ангелина Рогова
    Это хорошо,что россияне строятся,появляются новые дома,кварталы городов.Строят и частные дома,вкладывая деньги.За пос...Эксперт оценила с...

Данченко признали в США невиновным в даче ложных показаний о компромате на Трампа

Данченко признали в США невиновным в даче ложных показаний о компромате на Трампа

Присяжные в Соединенных Штатах оправдали российского гражданина Игоря Данченко, которого обвиняли в предоставлении ложных показаний ФБР по поводу своего участия в операции по сбору компромата на бывшего американского президента Дональда Трампа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх