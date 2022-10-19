Данченко признали в США невиновным в даче ложных показаний о компромате на Трампа

Присяжные в Соединенных Штатах оправдали российского гражданина Игоря Данченко, которого обвиняли в предоставлении ложных показаний ФБР по поводу своего участия в операции по сбору компромата на бывшего американского президента Дональда Трампа.
Присяжные в Соединенных Штатах оправдали российского гражданина Игоря Данченко, которого обвиняли в предоставлении ложных показаний ФБР по поводу своего участия в операции по сбору компромата на бывшего американского президента Дональда Трампа.
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