Кольраби маринованная

Этот рецепт хорошо подходит для маринования молодой кольраби. Её можно приготовить в заготовку для длительного хранения, а можно открыть банку через несколько дней после приготовления.
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