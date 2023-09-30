Дисклеймер: Ниженаписанное – это такое мыслеупражнение. Никто на самом деле спасать США не собирается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Диаспора расстроенно суетится, вроде ведь порешали уже, ан нет, злые русские скинхеды написали всякое нехорошее в интернете и опять всё по новой
- После грандиозного скандала в Кремле наконец взялись за мать Собчак, сенатора Нарусову. Говорят инициатором стал сам Путин
- Люди, живущие в Армении, а хотите, я вам расскажу, что будет дальше? Я специально обратился к вам, не как к "армянам"
Свежие комментарии