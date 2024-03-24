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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Килиан Мбаппе: «Люди узнают о моем будущем до Евро. Я буду готов к великим свершениям на турнире»

«Люди узнают о моем будущем до Евро. Я очень спокоен по этому поводу. Мое будущее больше не является большой темой в клубе, никто больше не говорит со мной об этом.

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