ФСБ задержала участника «Артподготовки» за разведку объектов ВПК в семи регионах

Силовики задержали в Нижегородской области участника запрещенной в России террористической организации «Артподготовка», собиравшего для украинских спецслужб сведения о предприятиях военно-промышленного комплекса.
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