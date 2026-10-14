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Блогершу Диану Коваль пытались развести с помощью посылки от пропавшего отца

Блогершу Диану Коваль пытались развести с помощью посылки от пропавшего отца

t.me/Диана Коваль Блогершу Диану Коваль попытались обмануть мошенники, позвонившие ей от имени курьера с посылкой от погибшего отца.

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