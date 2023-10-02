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Живая Кубань

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  • Олег Петров
    Это бонусы за предательство.Бывший премьер СС...
  • Валентин Щербаков
    Это же надо было до 94 лет держать этого оборотня бесполезным сенатором, впрочем в СФ полно таких бездельников и обор...Бывший премьер СС...
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Ситуацию со сносом заселенного ЖК  в Сочи взял на контроль глава СКР

Ситуацию со сносом заселенного ЖК  в Сочи взял на контроль глава СКР

Ситуацию со сносом заселенного ЖК  в Сочи взял на контроль глава СКРГлава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки сведений о нарушении прав дольщиков жилого комплекса «Подкова» в Сочи.

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