Ситуацию со сносом заселенного ЖК  в Сочи взял на контроль глава СКР

Ситуацию со сносом заселенного ЖК в Сочи взял на контроль глава СКРГлава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки сведений о нарушении прав дольщиков жилого комплекса «Подкова» в Сочи.
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