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Зоолог Стейнер призвал США отозвать свои претензии на шельф в Арктике

Зоолог Стейнер призвал США отозвать свои претензии на шельф в Арктике

Заслуженный зоолог и профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер выступил с призывом к Соединенным Штатам Америки отказаться от претензий на расширение континентального шельфа в Арктике для сохранения Северного Ледовитого океана.

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