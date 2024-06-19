NYT: в случае войны «Хезболла» будет для Израиля более сильным врагом, чем ХАМАС

Израиль рискует столкнуться со второй полномасштабной войной, в случае начала конфликта ливанская шиитская организация «Хезболла» будет для еврейского государства более сильным врагом, чем палестинское исламистское движение ХАМАС.
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