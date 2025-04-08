Bloomberg: Трамп превращает США в закрытую экономику, подрывая доверие к доллару

В мире растут сомнения в том, что американская национальная валюта по-прежнему является надежным активом.
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