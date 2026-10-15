“The U.S. military has developed new strike plans that include potentially using the so-called ‘mother of all bombs’ to target Iranian energy infrastructure and nuclear sites should President Donald Trump give the order to resume combat operations either before or after the midterm elections,” CNN reports.
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