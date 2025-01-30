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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аннабель Морозов не находилась на борту самолета, разбившегося в США. Отец фигуристки подтвердил, что с ней все хорошо

Об этом заявил ее отец и тренер Николай Морозов. Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что спортсменка могла быть на этом рейсе.

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