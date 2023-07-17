❗️ЮППК назначает дополнительную дневную пару пригородных поездов по маршруту Анапа — Керчь Расписание с учетом дополнительных рейсов на сегодня: 🚉 6805/6806 12:30 Анапа — Керчь (отправление из Тамани 13:58, прибытие в Керчь 14:38) 🚉 6811/6812 19:55 Анапа — Керчь-Южная Новый Парк (отправление из Тамани 21:25, прибытие в Керчь 21:46) 🚉 6807/6808 14:53 Керчь — Анапа (отправление из Тамани 15:33, прибытие в Анапу 17:00) 🚉 6809/6810 19:16 Керчь-Южная Новый Парк — Анапа (отправление из Тамани 19:39, прибытие в Анапу 21:08) Крым 24 | @tvcrimea24rimea24.