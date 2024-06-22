Над Брянской и Смоленской областями и над акваторией Азовского моря: в МО РФ заявили об уничтожении пяти БПЛА за ночь

Российские средства ПВО в ночь на 22 июня пресекли попытки Киева нанести удары по территории России. Два беспилотника самолётного типа уничтожено над территорией Брянской области, ещё два — над территорией Смоленской области.
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