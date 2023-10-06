В Турции назвали одно из главных достижений России в украинском конфликте

Россия пресекла попытку США использовать Украину, чтобы уничтожить РФ и завершить стратегическое окружение давнего геополитического соперника, написал 5 октября обозреватель турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.
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