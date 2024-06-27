Оперная дива из Краснодара Анна Нетребко объявила о разводе с певцом Юсифом Эйвазовым после 10 лет брака

Оперная дива из Краснодара Анна Нетребко объявила о разводе с певцом Юсифом Эйвазовым после 10 лет бракаО разводе Нетребко с супругом сообщает издание Austria Presse-Agentur с официальным комментарием пары.
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