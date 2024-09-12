Фотореалистичный шутер Unrecord получил $2,5 млн. инвестиций Шутер Unrecord привлёк м...

Фотореалистичный шутер Unrecord получил $2,5 млн. инвестицийШутер Unrecord привлёк много внимания в прошлом году своей графикой, показывающей почти фотореалистичные визуальные эффекты, заставив многих задуматься, была ли это действительно игра или настоящий фильм.