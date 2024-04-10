МВД: фишинговые приложения ВТБ и Тинькофф Банка появились в App Store

В каталоге приложений App Store появились поддельные приложения ВТБ и Тинькофф Банка. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем Telegram-канале предостерегло россиян от их скачивания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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