РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Логопеды дадут бесплатные практические рекомендации жителям Ростокина

Специалисты Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки до 20 октября проведут для родителей из района Ростокино бесплатные консультации в рамках Недели осведомленности о дислексии.

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