Новый Нижегород...
Осторожно Нижний52 nn
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новый Нижегородский

1 подписчик

США попросили Израиль отложить операцию в секторе Газа ради...

США попросили Израиль отложить операцию в секторе Газа ради...

США попросили Израиль отложить операцию в секторе Газа ради освобождения заложниковСША и европейские правительства при посредничестве Катара убеждают Израиль отложить вторжение в сектор Газа, чтобы попытаться уговорить ХАМАС освободить заложников, сообщают The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх