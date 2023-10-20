США попросили Израиль отложить операцию в секторе Газа ради освобождения заложниковСША и европейские правительства при посредничестве Катара убеждают Израиль отложить вторжение в сектор Газа, чтобы попытаться уговорить ХАМАС освободить заложников, сообщают The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников.