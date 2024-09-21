ВСУ готовят новый плацдарм для удара на границе Курской области – военкоры

После неудачной попытки прорыва в Глушковском районе украинское командование бросило поставленные им Западом инженерные машины разграждения (ИМР) для разминирования границы на новом участке в Курской области.
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