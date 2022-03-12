Инсайдер Дэн Войке: «Общее настроение в «Лейкерс» сводится к фразе «Остался всего месяц»

Инсайдер Los Angeles Times Дэн Войке поделился наблюдениями о настроении в «Лейкерс». «Настроения внутри и вокруг команды, как вы понимаете, не самые лучшие.

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