В Москве задержали подозреваемого в убийстве и расчленении своей матери

Ранее сын избивал свою мать в ходе ссор на бытовой почве.В Москве задержали подозреваемого 1972 года рождения в убийстве и расчленении своей матери, которую он и ранее избивал в ходе ссор на бытовой почве, сообщает столичное Управление СК России.