В Москве задержали подозреваемого в убийстве и расчленении своей матери

Ранее сын избивал свою мать в ходе ссор на бытовой почве.В Москве задержали подозреваемого 1972 года рождения в убийстве и расчленении своей матери, которую он и ранее избивал в ходе ссор на бытовой почве, сообщает столичное Управление СК России.
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