В Корее ввели зеленые номера для дорогих машин

Нововведение называют одной из причин обвала продаж в стране люксовых автомобилей. С 2024 года в Южной Корее автомобили дороже 80 миллионов вон (5,4 миллиона рублей), оформленные на юридическое лицо, автоматически должны получать специальные номера с зеленым фоном.
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