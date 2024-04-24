В Корее ввели зеленые номера для дорогих машин

Нововведение называют одной из причин обвала продаж в стране люксовых автомобилей. С 2024 года в Южной Корее автомобили дороже 80 миллионов вон (5,4 миллиона рублей), оформленные на юридическое лицо, автоматически должны получать специальные номера с зеленым фоном.