Тело убитого израильским ударом лидера «Хезболлы» извлекли из-под завалов

Тело 64-летнего лидера «Хезболлы» Сайеда Хасана Насраллы извлечено из-под завалов после израильского авиаудара в южном пригороде ливанской столицы Бейрута, сообщает Reuters со ссылкой на "медицинский источник".
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