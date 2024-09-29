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Тело убитого израильским ударом лидера «Хезболлы» извлекли из-под завалов

Тело убитого израильским ударом лидера «Хезболлы» извлекли из-под завалов

Тело 64-летнего лидера «Хезболлы» Сайеда Хасана Насраллы извлечено из-под завалов после израильского авиаудара в южном пригороде ливанской столицы Бейрута, сообщает Reuters со ссылкой на "медицинский источник".

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