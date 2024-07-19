Мэр Богдановича обиделся на беременную жену бойца СВО и отсудил круглую сумму денег

Женщина назвала главу города Олега Нейфельда бандитом, за что теперь заплатит 25 тысяч рублей.Мэр уральского города Богдановича Олег Нейфельд отсудил у 38-летней жены участника СВО Ирины Костылевой 25 тысяч рублей за критику в свой адрес.