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Царьград

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Мэр Богдановича обиделся на беременную жену бойца СВО и отсудил круглую сумму денег

Мэр Богдановича обиделся на беременную жену бойца СВО и отсудил круглую сумму денег

Женщина назвала главу города Олега Нейфельда бандитом, за что теперь заплатит 25 тысяч рублей.Мэр уральского города Богдановича Олег Нейфельд отсудил у 38-летней жены участника СВО Ирины Костылевой 25 тысяч рублей за критику в свой адрес.

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