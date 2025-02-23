Трамп уверен, что сделка по конфликту на Украине будет достигнута уже на этой неделе

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент США сосредоточен на решении этого вопросаПрезидент США Дональд Трамп «твердо уверен», что соглашение об урегулировании конфликта на Украине будет достигнуто «уже на этой неделе», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.