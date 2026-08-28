«У России полно денег на войну – пора прощаться с территориями и выходить на мир» – укро-дипломат

У России достаточно средств для того, чтобы продолжать воевать на Украине еще несколько лет, поэтому Украине нужно как можно скорее искать пути к прекращению боевых действий – и понимать, что она не сможет вернуть потерянные территории.
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