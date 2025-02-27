Была «Волга», стала — «Волгатти». В Белоруссии классической «Волге» пересадили мотор V8 от BMW, а сама машина стала похожа на Bugatti Chiron

В белорусском Гродно кипит проект по созданию спорткара с передней частью классической «Волги» ГАЗ-21, задней частью а-ля Bugatti Chiron и «начинкой» от BMW в кузове Е63 (в частности, у BMW заимствован 300-сильный мотор V8).
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