ЕДИНСТВЕННЫЙ НА ПРОСТОРАХ СНГ завод сверхкрупногабаритных шин.

Единственный на просторах СНГ. Входящий в тройку аналогичных предприятий в мире. Все эти определения - о заводе сверхкрупногабаритных шин ОАО ´Бобруйскшина´, выпускающем впечатляющие шины для не менее впечатляющей гигантской карьерной техники.