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ЕДИНСТВЕННЫЙ НА ПРОСТОРАХ СНГ завод сверхкрупногабаритных шин.

ЕДИНСТВЕННЫЙ НА ПРОСТОРАХ СНГ завод сверхкрупногабаритных шин.

Единственный на просторах СНГ. Входящий в тройку аналогичных предприятий в мире. Все эти определения - о заводе сверхкрупногабаритных шин ОАО ´Бобруйскшина´, выпускающем впечатляющие шины для не менее впечатляющей гигантской карьерной техники.

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