Дорожники пойдут на IPO?

Большинство отечественных компаний опасаются первичного размещения собственных акций на бирже. В частности, организации из дорожной отрасли, несмотря на трудности с привлечением средств под проекты, проводить IPO не торопятся.
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