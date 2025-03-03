Губернатор Артюхов объяснил причины срыва реконструкции школы для старшеклассников в Салехарде

Реконструкция школы для старшеклассников в Салехарде затягивается. Губернатор Дмитрий Артюхов, который побывал на объекте, не стал критиковать подрядчика – местного политика – и сообщил, что реконструкция требует больших усилий, чем ожидалось.
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