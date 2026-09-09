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«Отговорить от сцены не удалось»: как живет дочь Ольги Остроумовой, родившая второго ребенка в 47 лет

«Отговорить от сцены не удалось»: как живет дочь Ольги Остроумовой, родившая второго ребенка в 47 лет

Рождение в семье прославленной народной артистки Ольги Остроумовой и режиссера Михаила Левитина могло стать для Ольги Левитиной легким пропуском в мир шоу-бизнеса.

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