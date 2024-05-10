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Члена общественного совета при самарском ГУ МВД подставили в интернете

Члена общественного совета при самарском ГУ МВД подставили в интернете

Член Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ривгат Хузин написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что его взломали и разместили на стене негативную информацию о специальной военной операции .

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