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Царьград

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OneTwoTrip назвал лидеров соло-туризма русских осенью 2026 года

OneTwoTrip назвал лидеров соло-туризма русских осенью 2026 года

Осенью 2026 года Турция возглавила список зарубежного соло-туризма русских. Существенный рост спроса наблюдается на отдых в Турции, Таиланде и Греции.

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