Украинские войска оставляют позиции в Авдеевке: ситуация критическая

Запад признал критическое положение ВСУ в Донецкой области. © Стоп-кадр видео Минобороны РФ На Капитолийском холме продолжается борьба демократов и республиканцев вокруг дополнительного пакета военной помощи Киеву.
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