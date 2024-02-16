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Украинские войска оставляют позиции в Авдеевке: ситуация критическая

Украинские войска оставляют позиции в Авдеевке: ситуация критическая

Запад признал критическое положение ВСУ в Донецкой области. © Стоп-кадр видео Минобороны РФ На Капитолийском холме продолжается борьба демократов и республиканцев вокруг дополнительного пакета военной помощи Киеву.

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