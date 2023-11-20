Диетолог Саркар: шпинат, руккола и капуста снижают риск развития рака

Употребление в пищу некоторых продуктов способно снизить риск развития рака. Старший преподаватель кафедры питания из Лондонского университета Свраджит Саркар в интервью порталу The Conversation назвал восемь продуктов, которые являются хорошим источником антиоксидантов.
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