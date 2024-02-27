Останутся без крыши: Минфин хочет принять судьбоносное решение

Как сообщают "Известия", Минфин планирует уменьшить долю господдержки в таких программах с 90 до 25%, что позволит предоставлять выгодные условия только тем семьям, которые действительно нуждаются в такой поддержке.
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