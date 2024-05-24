🚱Авария на водоводе произошла в Новоозёрном вблизи Евпатории «В пгт Новоозерное по улице Морская, 11 произошла авария на водоводе.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚱Авария на водоводе произошла в Новоозёрном вблизи Евпатории «В пгт Новоозерное по улице Морская, 11 произошла авария на водоводе.