В России может начаться производство китайских автомобилей

Производить китайские автомобили в России выгоднее, чем экспортировать их из Китая. Об этом заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на пресс-конференции в Пекине.
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