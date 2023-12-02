В России может начаться производство китайских автомобилей

Производить китайские автомобили в России выгоднее, чем экспортировать их из Китая. Об этом заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на пресс-конференции в Пекине.