ЕС выразил «глубокое сожаление» из-за принятия в Грузии закона об иноагентах

Евросоюз выражает сожаление в связи с принятием "закона об иноагентах" («О прозрачности иностранного влияния») в Грузии и изучает варианты ответного реагирования, говорится в совместном заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля и Еврокомиссии.