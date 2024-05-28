ЕС выразил «глубокое сожаление» из-за принятия в Грузии закона об иноагентах

Евросоюз выражает сожаление в связи с принятием "закона об иноагентах" («О прозрачности иностранного влияния») в Грузии и изучает варианты ответного реагирования, говорится в совместном заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля и Еврокомиссии.
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