Они заслужили безмерное уважение соотечественников своими решительными и умелыми действиями в боях, массово проявленным героизмом в ходе СВО. Эти воины и сейчас самоотверженно исполняют свой долг перед Родиной

Андрей Тюрин

Ну прежде всего "Вагнер" это бизнес-проект(кооператив, если проще), который создан для того, чтобы получать прибыль. Бывшие военные и иные спецы пошли туда, что бы заработать. И им плевать, кто будет платить и в какой стране работать, напомню, что с фронта они снялись и пошли на разборки с властями, потому, что им предложили подписать контракты с МО, где их что-то не устраивало и им глубоко плевать где проявлять героизм, в России или какой другой стране, кто больше заплатит, предавший однажды - предаст и дважды. ВЫ паняла меня? Не пиши больше, читать не буду. Всего хорошего.