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Закон и Порядок

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Они заслужили безмерное уважение соотечественников своими решительными и умелыми действиями в боях, массово проявленным героизмом в ходе СВО. Эти воины и сейчас самоотверженно исполняют свой долг перед Родиной

Они заслужили безмерное уважение соотечественников своими решительными и умелыми действиями в боях, массово проявленным героизмом в ходе СВО. Эти воины и сейчас самоотверженно исполняют свой долг перед Родиной

В либеральных СМИ предпочитают писать о бойцах ЧВК Вагнера только в связи с какими-то инцидентами, происшествиями и преступлениями, совершенными в основном рекрутированными Пригожиным заключенными.

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Комментарии
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Лариса Фомичева
Лично я отдаю Честь этим солдатушкам.Это элита Российской Армии.
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2 час.
Андрей Тюрин
Ну прежде всего &quot;Вагнер&quot; это бизнес-проект(кооператив, если проще), который создан для того, чтобы получать прибыль. Бывшие военные и иные спецы пошли туда, что бы заработать. И им плевать, кто будет платить и в какой стране работать, напомню, что с фронта они снялись и пошли на разборки с властями, потому, что им предложили подписать контракты с МО, где их что-то не устраивало и им глубоко плевать где проявлять героизм, в России или какой другой стране, кто больше заплатит, предавший однажды - предаст и дважды. ВЫ паняла меня? Не пиши больше, читать не буду. Всего хорошего.
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2 час.
Александр Рус
Работайте,братья!Честь и Слава вам,воины!
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2 час.

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