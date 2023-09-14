Штурмовые части Первой мировой войны как образец для рейхсвера 1920-х

После того, как маневренные боевые действия на западном фронте были остановлены массированным огнём нового оружия – пулемётов – и война приняла с осени 1914 года позиционный характер, «все мысли военного руководства были заняты тем, как вновь вернуть маневренность на тактическом и оперативном уровне» (1).