Россия и Китай договорились о совместном проекте по строительству АЭС на Луне Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов на Международном молодежном фестивале “Сириус” в Сочи.
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Россия и Китай договорились о совместном проекте по строительству АЭС на Луне Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов на Международном молодежном фестивале “Сириус” в Сочи.
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