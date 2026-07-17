Trump-Backed Trade Corridor Moves Closer to Reality in Armenia

The Armenian government approved a bill on July 16 to formalize the country’s role in the development of the Trump Route for International Peace and Prosperity, or TRIPP, which is envisioned as a key node in the emerging Middle Corridor trade network.
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