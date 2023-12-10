В Европейский союз принимают «по признаку генномодифированного национального сознания». Соответствующую точку зрения выразила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии