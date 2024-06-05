Топ-11: самые примечательные новички ресторанного Петербурга

AGA Пр-т Добролюбова, 16, к. 2 Элегантный ресторан на 2 тыс. кв. м от идеолога Василеостровского и Московского рынков Александра Шавлиашвили на крыше бизнес-центра «Арена-Холл»: итальяно-средиземноморская кухня, собственный импорт продуктов со всего мира, бар в стиле отельных лобби с библиотекой, два зала для частных событий и самая большая панорамная терраса в центре Петербурга.