Военное обозрение

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Не последняя ставка Центробанка, но и рубль тоже не последний

Не последняя ставка Центробанка, но и рубль тоже не последний

Процент проценту рознь Наш ЦБ в очередной раз повысил ставку рефинансирования. В этот раз до 13 % – ещё не запретительного, но уже отнюдь не разрешительного уровня.

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