Пицца из кабачков на сковороде на завтрак и не только

Пицца из кабачков на сковороде — ещё один очень вкусный рецепт приготовления кабачков. Это блюдо подойдет не только для завтрака, но и для любого другого приема пищи в течение дня, вкусного, лёгкого и в то же время по-осеннему красивого.
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