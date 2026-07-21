Мигрантов из России будут высылать в 24 часа: Новые правила

Виктор Борисов

Когда у нашей власти проснется инстинкт самосохранения. Продажность силовиков разрушает сами устои государственности. Власть сама затаскивает в Россию "троянского коня, в виде десятков миллионов потенциальных боевиков ИГИЛ. Диаспоры уже на корню скупают местную власть и устанавливают на местах свои дикие порядки, терроризируя местное население. Все диаспоры необходимо разогнать. Это первичный инструмент разрушения России. Затем последует раскачка ситуации и развал страны. Сотни тысяч боевиков уже резавших русских у себя слаживаются в подпольных бойцовских клубах. Уже купившие гражданство стоят в очередях в разрешительных отделах МВД для получения разрешений на приобретение огнестрельного оружия. На кого собрались охотиться в России эти ваххабиты, которые десятками тысяч зверски убивали русских у себя на родине!? Диаспоры необходимо разогнать. Ввести уголовное преследование за участие в диаспорах. Особенно в южных регионах. Новых граждан не должно быть в полиции раньше десяти лет проживания в России без малейших проблем с законом. Иначе они погоны используют против закона и для своей выгоды, превращая этнические отделы МВД в филиалы диаспоры. А иногда и просто в банды в погонах. При любом нарушении закона вне зависимости от возраста и вплоть до хулиганства - преступников и всех их близких родственников лишить гражданства и всю семью отправлять на историческую родину без права посещения России. В силовых структурах ввезти ценз на этнический состав мигрантов, ограничив их число не более 10% от общего числа сотрудников. Во власть и силовые структуры мигранты первого поколения вообще не должны попадать. Иначе эти дикари так и будут презирать и закон, и россиян, и саму страну, их приютившую. Гражданство давать только после десяти лет работы по временным разрешениям в стране и без малейших проблем с законом